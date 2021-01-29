Van merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 15 gözaltı

VAN merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK'nın 'sivil savunma birlikleri'ne (YPS) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Van merkezli Şırnak, Ankara ile İstanbul'da PKK/KCK'ya yardım yaptığı ve sözde 'sivil savunma birlikleri' (YPS) hücre yapılanmasına yönelik şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın arama kararı ile yapılan operasyonlarda, 15 şüpheli yakalanarak, gözaltını alındı. Şüpheliler, işlemleri için Van İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ