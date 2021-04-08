Van merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 5 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 5 gözaltı

Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel
Van merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 5 gözaltı

Van merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Van merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, "terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık yaptıkları, örgütünün sözde 'YPS' hücre yapılanmasında faaliyet yürüttükleri" iddia edilen şüphelilere yönelik Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Van, Kocaeli ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hadise Esra Erol Şeyma Subaşı Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Ersun Yanal Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Van merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 5 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 18:04:27. #1.14#
title