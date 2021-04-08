Van merkezli 3 ilde terör operasyonu: 5 gözaltı
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Van merkezli 3 ilde terör operasyonu: 5 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ - Haberler | Güncel
Van merkezli 3 ilde terör operasyonu: 5 gözaltı

VAN merkezli 3 ilde, 'terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçundan aranan ve PKK'nın şehir yapılanması Sivil Savunma Birlikleri (YPS) içinde faaliyet gösterildiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

VAN merkezli 3 ilde, 'terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçundan aranan ve PKK'nın şehir yapılanması Sivil Savunma Birlikleri (YPS) içinde faaliyet gösterildiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Jandarmanın Gürpınar ilçesinin kırsalında düzenlenen operasyonda ise örgüte ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van merkezli Kocaeli ve Hakkari illerinde, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması Sivil Savunma Birlikleri içinde faaliyet gösteren ve terör örgütüne yardım yataklık suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi. Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı'nca PKK/KCK terör örgütüne yönelik aralıksız devam eden çalışmalar kapsamında, Gürpınar ilçesi kırsalında da operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 6 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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