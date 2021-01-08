Van merkezli 3 ilde terör operasyonu: 13 gözaltı
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Van merkezli 3 ilde terör operasyonu: 13 gözaltı

08.01.2021 15:14 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:21
Van merkezli 3 ilde terör operasyonu: 13 gözaltı

VAN merkezli 3 şehirde, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

VAN merkezli 3 şehirde, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 

İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı (TEM) Daire Başkanlığı'nca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon düzenlendi. Van merkezli Ankara ve İstanbul'da 15 kişiye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.


Van merkezli 3 ilde terör operasyonu: 13 gözaltı
Van merkezli 3 ilde terör operasyonu: 13 gözaltı
Van merkezli 3 ilde terör operasyonu: 13 gözaltı
Van merkezli 3 ilde terör operasyonu: 13 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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