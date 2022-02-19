Van merkezli 3 ilde tefecilik operasyonu

VAN (İHA) - Van merkezli 3 ilde düzenlenen, "tefecilik, yağmaya

teşebbüs ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" operasyonunda 7 şüpheli şahıs yakalandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, haksız kazanç sağlayan şahısların deşifresine yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ilde operasyon yapıldığı belirtildi. Konuya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Yapılan operasyonda tefecilik - yağmaya teşebbüs - suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işledikleri tespit edilen 7 şüpheli şahıs yakalanmış, şüpheli şahısların ikametlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, tapu vb. belgeler ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir" denildi.