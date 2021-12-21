Van merkeze mevsimin ilk karı yağdı; çocuklar sevindi(2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van merkeze mevsimin ilk karı yağdı; çocuklar sevindi(2)

Van merkeze mevsimin ilk karı yağdı; çocuklar sevindi(2)
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

VAN'IN 3 İLÇESİNDE KAR TATİLİVan Valiliği, kar yağışı nedeniyle Başkale, Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde ilk, orta, lise ile taşımalı eğitim yapan okulların bugün tatil ediğini duyurdu.

VAN'IN 3 İLÇESİNDE KAR TATİLİ

Van Valiliği, kar yağışı nedeniyle Başkale, Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde ilk, orta, lise ile taşımalı eğitim yapan okulların bugün tatil ediğini duyurdu.


Kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı

Kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı

 Elazığ ve Bingöl Karlıova'da 46 köy yolu, kardan kapandı (3)

Elazığ ve Bingöl Karlıova'da 46 köy yolu, kardan kapandı (3)

 Valilik 16-21 Aralık için İstanbul'u uyarmıştı! Peki beklenen kar gelecek mi, işte yanıtı

Valilik 16-21 Aralık için İstanbul'u uyarmıştı! Peki beklenen kar gelecek mi, işte yanıtı

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title