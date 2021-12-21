Van merkeze mevsimin ilk karı yağdı; çocuklar sevindi(2)
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel
VAN'IN 3 İLÇESİNDE KAR TATİLİVan Valiliği, kar yağışı nedeniyle Başkale, Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde ilk, orta, lise ile taşımalı eğitim yapan okulların bugün tatil ediğini duyurdu.
VAN'IN 3 İLÇESİNDE KAR TATİLİ
Van Valiliği, kar yağışı nedeniyle Başkale, Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde ilk, orta, lise ile taşımalı eğitim yapan okulların bugün tatil ediğini duyurdu.
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri
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