Son dakika gündem: VAN MERKEZE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI; ÇOCUKLAR SEVİNDİ

VAN (DHA) - VAN merkeze yağan mevsimin ilk karı, sabah erken saatlerden itibaren okula giden çocuklar için eğlence kaynağı oldu. Kar yağışına sevinen çocuklar, okullarının bahçesinde kar topu oynadı.

Van'da etkili olan soğuk hava, dün gece yerini kar yağışına bıraktı. Geçen yıl aralık ayının ilk haftasında ilk karın düştüğü kent merkezine bu yıl geç kar yağdı. Dün gece yağan kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza bürünürken, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı. Sabah erken saatlerde okullarına giden çocuklar, kar sevinçlerini okullarının bahçelerinde kar topu oynayarak paylaştı.