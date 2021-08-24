Van Küresünniler Derneği, Balıkesir'deki 5. Çepni Çalıştayı'na katıldı
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Van Küresünniler Derneği, Balıkesir'deki 5. Çepni Çalıştayı'na katıldı

Van Küresünniler Derneği, Balıkesir'deki 5. Çepni Çalıştayı'na katıldı
Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin - Haberler | Güncel

Van Küresünniler Tarih ve Kültür Araştırma Derneği olarak, Balıkesir'de düzenlenen 5. Çepni Çalıştayı'na katıldı.

Van Küresünniler Tarih ve Kültür Araştırma Derneği olarak, Balıkesir'de düzenlenen 5. Çepni Çalıştayı'na katıldı.

Dernekten yapılan göre, farklı illerde yaşayan Oğuz Çepni Boyu temsilcileri Balıkesir Altıeylül ilçesine bağlı Bahçedere ve Kavakbaşı mahallesinde açılışı yapılan Köse Süleyman Makam Anıtı'nın açılışında buluştu.

Van Küresünniler Tarih ve Kültür Araştırma Derneği Başkanı Bilal Yücebaş'ın da katıldığı açılışta davetlilere aşure ikram edildi.

Daha sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kuralları kapsamında açık havada düzenlenen çalıştaya katılan dernek üyeleri, talep ve önerilerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin

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