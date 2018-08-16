Van Koyun Yüklü Kamyonda Saklanmış Uyuşturucuyu Dedektör Köpek Alfa Buldu

Van'da, kasası küçük baş hayvanlarla dolu bir kamyonda, 'ALFA' isimli dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada 104.735 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edremit ilçesinde, kasası çok sayıda küçük baş hayvan bulunan bir kamyon, güvenlik güçleri tarafından durduruldu. 'ALFA' isimli dedektör köpeğinin araca tepki vermesi üzerine, koyunlar araçtan indirildi ve arama yapıldı. Yapılan aramada, 33 NV 431 plakalı kamyonun kasasında kullanılan kalaslar içerisine zulalanmış 200 paket halinde ve toplamda 104.735 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak kamyonun şöförü H.Ö gözaltına alındı.