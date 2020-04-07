VAN Koronavirüse yakalandığını zannetti, akrep soktuğu ortaya çıktı Koronavirüse yakalandığını zannetti, akrep soktuğu ortaya çıktıVAN'ın Erciş ilçesinde evinin bahçesinde odun kırarken aniden rahatsızlanan Şahabettin Demir (39), yüksek ateş ve şiddetli ağrı nedeniyle gittiği hastanede, kendisini zehirli bir böceğin ısırdığını öğrendi.

Koronavirüse yakalandığını zannetti, akrep soktuğu ortaya çıktı

VAN'ın Erciş ilçesinde evinin bahçesinde odun kırarken aniden rahatsızlanan Şahabettin Demir (39), yüksek ateş ve şiddetli ağrı nedeniyle gittiği hastanede, kendisini zehirli bir böceğin ısırdığını öğrendi. Koronavirüs salgını nedeniyle büyük korku yaşadığını belirten Demir, hastaneden geldikten sonra çalıştığı yerde yaptıkları aramada, akrebe rastladıklarını söyledi.

İlçenin Kışla Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Şahabettin Demir, önceki gün evinin bahçesinde odun keserken aniden rahatsızlandı. Ateşi yükselen ve ayağında şiddetli bir ağrı hisseden Demir, koronavirüs salgını nedeniyle endişelenip, yakınlarına haber verdi. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Demir'in muayenesinde koronavirüs belirtilerine rastlanmadı. Doktorlar Demir'e, ayak bileğindeki şişlik ve kızarıklıktan yola çıkarak, kendisini zehirli bir böceğin ısırdığını söyledi.

Doktorun yazdığı ilaçları alıp, evine dönen Demir, ailesiyle birlikte çalıştığı yerde yaptıkları aramalarda akrebe rastladı. Şahabettin Demir, koronavirüs nedeniyle endişe duyduğunu belirterek, "Bahçede çalışırken aniden ateşim yükseldi ve titremeye başladım. Koronavirüsten dolayı da büyük endişe duydum. Ancak doktorlar, bunun bir böcek sokmasından kaynaklanmış olabileceğini söyleyince sevindim. Şimdi ilaçlarımı alıyorum ve kendimi iyi hissediyorum, koronavirüs olmadığım için de çok mutluyum." dedi.

Kaynak: DHA