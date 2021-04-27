- Van korona virüs haritasında en iyi iller arasında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

- Van korona virüs haritasında en iyi iller arasında

İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL - Haberler | Yerel

- Van korona virüs haritasında en iyi iller arasında Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın illere göre her 100 bin kişide görülen korona virüs güncel vaka sayıları raporuna göre Van en iyi iller arasında yer almaya devam ediyor.

- Van korona virüs haritasında en iyi iller arasında

VAN - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın illere göre her 100 bin kişide görülen korona virüs güncel vaka sayıları raporuna göre Van en iyi iller arasında yer almaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın il bazlı 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını açıkladı. Açıklanan tabloya göre her 100 bin kişide korona virüs vaka sayısı Van'da 17-23 Nisan tarihleri arasında 104.49 olarak kayıtlara geçti. 10-16 Nisan tarihleri arasındaki vaka sayılarını kapsayan tabloda ise her 100 bin kişide korona virüs vaka sayısı 61.69 olarak açıklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında Van'daki korona virüs tablosu ise mavi renkten, kırmızı renge dönüşmeye başladı. Ülke geneli olduğu gibi Van'da da Bakanlığın riskli bölgeleri gösteren haritada hasta sayısının ve yayılımın arttığı dikkat çekerken, il merkezindeki kırmızı nokta sayısının da devam ettiği görüldü.

Koronanın yayılımını ve riskli bölgeleri gösteren uygulamada özellikle merkez Beşyol Meydanı, Cumhuriyet, Maraş, İkinisan, İskele ve Sıhke caddelerinde yoğunluk görülüyor.

- Van korona virüs haritasında en iyi iller arasında
- Van korona virüs haritasında en iyi iller arasında
- Van korona virüs haritasında en iyi iller arasında
- Van korona virüs haritasında en iyi iller arasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL

Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz
Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz
Sosyal medya ikiye bölündü! Tam kapanma sonrası Mehmet Ceyhan'a destek de var hakaret de
Sosyal medya ikiye bölündü! Tam kapanma sonrası Mehmet Ceyhan'a destek de var hakaret de
Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı
Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Demet Akalın Yıldız Tilbe Hakan Sabancı Farah Zeynep Abdullah
Spor Muslera Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: - Van korona virüs haritasında en iyi iller arasında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 14:08:27. #1.15#

title