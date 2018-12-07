Van Büyükşehir Belediyesi ve Valilik tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Van Kitap Fuarı açıldı.

Organize Sanayi Bölgesi Fuar Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara birçok ilden 150 yayınevi ve 150'den fazla yazar katıldı.

Vali Yardımcısı Sinan Aslan, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, belediyelerin sadece alt ve üstyapı çalışmaları değil, sosyal ve kültürel faaliyetlere de ev sahipliği yaptığını söyledi.

Önceki yıl ilki düzenlenen fuarı yaklaşık 150 bin okuyucunun ziyaret ettiğini, bu yıl bu sayının artmasını beklediklerini belirten Aslan, ülkede kitap okuma alışkanlığının düşük olmasının üzüntü verici olduğunu ifade etti.

Çocuk yaştan itibaren insanlara kitap okuma alışkanlığının kazandırılması gerektiğini anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Kitap okuma alışkanlığını bir hayat felsefesi haline getirmemiz lazım. Bunun için rol model olmamız gerekiyor. Eğer çocuklarımız bizi kitap okurken görmezlerse bunu hayatlarına da katamıyorlar. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 'Van Okuyor' kampanyasını başlattık. Her gün ilk 20 dakika arkadaşlarımız kitap okuma alışkanlığını kazansınlar diye kitap okutturuyoruz."

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da gençleri kitapla buluşturmak, doğru yola getirmek için yazarlara çok büyük görevler düştüğünü dile getirdi.

Gençlerin yetiştirilmesinde kitabın önemine işaret eden Arvas, "Neslimizi iyi yetiştirmezsek şehirlerimizi ne kadar güzelleştirirsek güzelleştirelim, o yetiştiremediğimiz nesil bu şehirleri zindana çevirir. Bu kitap fuarının önemini bütün ailelere anlatmamız lazım. Gerçekten irfan sahibi bir toplumun medeniyet seviyesi de yükselir, insanlık değerleri büyür." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ülker Cem Kaplan da belediye olarak birçok sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Doğu Anadolu'nun en büyük kitap fuarına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kaplan, "Geçen yıl 100 yayıneviyle başladık. Bu yıl 150 yayınevi ve 150'den fazla yazarla fuarımızı açtık. Bunun yanında toplumda önemli bir yeri olan sahaflık mesleğinden de katılımcılar aramızda." diye konuştu.

Fuar, 16 Aralık'a kadar açık olacak.