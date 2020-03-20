VAN Kışı evde geçiren Vanlılar güneşli havada 'evde kalamadı' Kışı evde geçiren Vanlılar güneşli havada 'evde kalamadı'VAN'da yoğun kar yağışı nedeniyle kış aylarında evlerinden çıkamayan kent sakinleri, koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' uyarılarına rağmen güneşli havayı fırsat bilip, sokaklara çıktı.

Kışı evde geçiren Vanlılar güneşli havada 'evde kalamadı'

VAN'da yoğun kar yağışı nedeniyle kış aylarında evlerinden çıkamayan kent sakinleri, koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' uyarılarına rağmen güneşli havayı fırsat bilip, sokaklara çıktı.

Tüm dünyada etkili olan Türkiye'de de görülmeye başlanan koronavirüs vakaları nedeniyle Van'da yetkililerin gerekmedikçe evden çıkmayın uyarılarına rağmen kentin işlek caddelerinde yoğunluk gözlendi. Günlerce süren kar yağışı nedeniyle kış aylarında evlerinden çıkamayan kent sakinlerinin, güneşli havayı fırsat bilip, sokaklara çıktıkları görüldü.

Hastanede görev yaptığını belirten vatandaşlardan Sabri Kuşan, virüsten korunmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti.

Kaynak: DHA