Van Kent Müzesi Tarihe Işık Tutacak

Van'ın tarihi ve kültürel zenginliğinin tanıtılacağı "Van Kent Müzesi" ile ilgili detayları belli olurken, müzenin bu yıl içerisinde açılması planlanıyor.

Van'da imar ve şehircilik anlamında önemli çalışmalar gerçekleştiren Van Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda kentin turizm ve kültürel potansiyelini tanıtmak için de örnek çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun büyük önem verdiği "Van Kent Müzesi" projesinde sona gelindi. Tarihi Endüstri Meslek Lisesi binasında hayata geçirilecek olan Van Kent Müzesi'nin imar plan tadilatı, tahsis işlemleri, restorasyon revize ve işlevlendirme projeleri hazırlandı. Uygulama aşamasına geçilecek olan projede müzenin senaryosu, eser alımı ve benzeri konularda alt komisyon çalışmaları ise sürdürülüyor. Daha önce Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında, ilgili kurum müdürleri, akademisyenler ve teknik elemanların da katılımıyla Van Büyükşehir Belediyesi ve Valilikte 2 ayrı değerlendirme toplantısı yapılmıştı. Son olarak 13 Nisan tarihinde meslek odaları, STK'lar ve halkın katılımıyla 'Van Kent Müzesi Çalıştayı' gerçekleştirilecek. Çalıştay sonucunda oluşan raporlar doğrultusunda kent müzesi revizelerle son halini alacak. Kent müzesinin açılması ile birlikte tarihi ve kültürel zenginlikleriyle çekim merkezi olan Van'ın kültürel kimliğine ait birçok eser burada sergilenip koruma altına alınarak yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacak.

"Kentin tarihine sahip çıkıyoruz"

Çalışma ile kent tarihine sahip çıkacaklarını ifade eden Vali Murat Zorluoğlu, amaçlarının sadece bir müze inşa etmek değil, kente bir cazibe merkezi kazandırmak olduğunu söyledi. Projenin kente ayrı bir güzellik katacağını belirten Vali Zorluoğlu, "Cumhuriyet dönemi eseri olan ve temelleri 1949 yılında atılmış Endüstri Meslek Lisesi binası, 8 bin 494 metrekare arazi üzerinde 2 katlı ana bina ile tek katlı 2 atölyeden oluşuyor. Kuzey-güney doğrultusunda uzanan ana bina yapı malzemesi kaba yonu taş ve kapı, pencere, duvar köşelerinde düzgün kesme taş kullanılmış. Ben okulu gidip gezdim. Epeyce bir tahrip olmuş, ancak iskeleti sağlam. Orada çok özgün bir proje uygulayacağız" dedi.

"7 milyon 500 bin liraya mal olacak"

Projenin toplam bütçesinin 7 milyon 500 bin TL olduğunu kaydeden Vali Zorluoğlu, "Bunun 4 milyon 500 bin TL'si güdümlü proje desteği kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak. Projeden tüm Van halkı ve ilimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler faydalanacak. Proje ile geçmişten günümüze Van kültürel yaşamına ait mekanlar oluşturulması, Van'a gelen yerli ve yabancı turist sayısında artış sağlaması, yerli ve yabancı turistlere sunulacak hizmetlerin kalitesinin artırılması, kentin ve bölgenin tanıtımına katkı sağlanması hedefleniyor" dedi.

"Van Evliya Çelebi'nin gözünden anlatılacak"

Kent müzesinin Evliya Çelebi'nin gözünden anlatılmasının büyük ilgi göreceğine dikkat çeken Vali Zorluoğlu, "Biz orada Evliya Çelebi'nin gözüyle Van'ı anlatacağız. Van'ı oraya gelen misafirlerimize tanıtacağız. 'Evliya Çelebi'nin Gözünden Van' sloganıyla biz Türkiye'ye hitap edeceğiz" dedi.

"Müze 2018 yılında açılacak"

Müzenin yapım aşamalarını takvime bağladıklarını ifade eden Vali Zorluoğlu, "Müzenin 2018 yılı sonunda tamamlanması için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetimizin destekleriyle kaynağımız da hazır. Yapılacak işler takvimlendirildi. Elimizde her şey var. Kaynak var, teknik bilgi var, ekip var. 2018 yılı sonuna kadar Van Kent Müzesi'ni tamamlayıp halkımıza açacağız. Projeyi yürütecek firmadan da çok estetik bir ışıklandırma istiyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN