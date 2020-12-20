Van kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
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Van kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı

20.12.2020 09:37 | Son Güncelleme: 20.12.2020 09:41
Van kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı

VAN'da günlerdir beklenen mevsimin ilk karı yağdı.

VAN'da günlerdir beklenen mevsimin ilk karı yağdı. Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde sessizliğe bürünen kent merkezindeki cadde ve sokaklar,  kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Van'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının etkisini yitirmesiyle birlikte kentte ilk kar yağdı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, kent merkezini de beyaza bürüdü. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde sessizliğe bürünen kent merkezi, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

 


Van kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Van kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Van kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Van kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Van kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Van kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Van kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Van kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 09:41:24. #1.15#
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