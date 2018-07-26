Van Kedilerine Yüzme Eğitimi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde faaliyet yürüten Van Kedi Villası'nda özenle korunan Van kedilerinin yüzücü karakterlerinin geliştirilmesi için çalışma başlatıldı. Van'ın en önemli simgeleri arasında bulunan, dünyaca ünlü ve cana yakınlığı, ipeksi beyaz kürkü, değişik göz renkleri ve yüzmeye olan ilgileriyle bilinen Van kedileri, Van YYÜ bünyesinde kurulan Van Kedi Villası'nda özenle korunuyor. Van kedilerinde saf bir ırk elde edebilmek ve tarih kayıtlarındaki özelliklerinin kaybolmaması için yeni çalışmalara imza atılıyor. Tarih kayıtlarında yüzmeyi seven hayvan olarak bilinen Van kedilerinin yüzme karakterlerinin geliştirilmesi için yavru kedilere yüzme eğitimi verilecek. İHA muhabirine konuşan YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, tarih kaynaklarında Van kedilerinin yaz aylarını Van Gölü'nde, kışı ise Erek Dağı'nda geçirdikleriyle ilgili kayıtların bulunduğunu belirtti. Van kedilerinin yüzme özellikleri ile birlikte tescillendiğini anımsatan Prof. Dr. Kaya, "Van Kedi Evi önce kullandığımız bir isimdi. Kedilerle ilgili bu merkezin benzeri dünyada yok. Dolayısıyla da buradaki Van kedileri koruma altındadır. Koruma altında bulunan Van kedilerinin bu merkezde yaşatılması gerekiyor. Bu yüzden buradaki hayvanlarımızın yaşam kalitelerini her geçen gün arttırıyoruz. İsim karışıklığı söz konusu olabiliyordu. Bizler de kedi evini çoktan aşmış durumundayız. 'Kedi Evi Villası'nın bizi daha iyi tarif edeceğini düşündük. Bu yüzden ismimizi o şekilde değiştirdik" dedi.

"YÜZÜCÜ VAN KEDİLERİNE İMKAN VERDİK" Van kedilerinin yaşam kalitesini arttırmak ve yüzücü olmaları nedeniyle kendilerine özel havuz tasarladıklarını ifade eden Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Van kedisinin hak ettiği noktada olmasını istiyoruz. Barındığı şartlar hem sağlıklı, hem düzgün, hem de Van kedisinin özelliklerini yansıtsın. Oyuncu bir hayvanı dar alana kapatamazsınız veya yüzücü bir hayvana bu imkanı verememezlik yapamazsınız."

"LÜKS OLSUN DİYE HAVUZ YAPMADIK" Van kedilerinin yüzücü karakterlerinin geliştirilmesi açısından havuz yaptırdıklarına dikkat çeken Kaya, "Van kedisinin yüzücü bir hayvan olduğuyla ilgili tarihte kayıtlar var. Tarihte Van kedilerinin yaz aylarında Van Gölü'nde, kışın ise Erek Dağı'nda yaşadığıyla ilgili kayıtlar vardır. Türkiye'nin değişik yerlerindeki kedi sahiplerinin bunların yüzücülüğüyle ilgili tanıklıkları ve bilgileri var. Van kedisi tescillenirken de yüzücü özelliği olan bir hayvan olarak tescillendi. Dolayısıyla da biz lüks olsun diye havuz yapmadık. Van kedilerinin yüzme özelliklerinin kaybolmaması için havuz yapmaya çalıştık ki küçüklükte alışsın, büyüyünce de bu özelliğini devam ettirsin. Van kedisi yeni doğduktan sonra yüzmeye alıştırılarak geliştirilse, büyüdüğü zamanda bunların yüzeceğine inanıyoruz. Bu özelliklerini de biz mutlaka geliştireceğiz" diye konuştu.

(İHA)