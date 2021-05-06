Van kedilerinde birinci parti doğumlar bitti
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Van kedilerinde birinci parti doğumlar bitti

Van kedilerinde birinci parti doğumlar bitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Her yıl yerli ve yabancı on binlerce kişinin ziyaret ettiği Van Kedi Villası'nda koruma altında bulunan kedilerin bu yılki ilk parti doğumları son buldu.

Her yıl yerli ve yabancı on binlerce kişinin ziyaret ettiği Van Kedi Villası'nda koruma altında bulunan kedilerin bu yılki ilk parti doğumları son buldu.

Türkiye'de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedilerinin neslinin devamı için çalışmalar özverili bir şekilde devam ediyor. Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedilerinin 2021 yılındaki ilk parti yavruları dünyaya geldi. İlk parti doğumlarda 24 anne Van kedisi, yaklaşık 72 yavru doğurdu. Van kedilerinin doğumlarının her mevsim senkronize bir şekilde devam edeceği belirtildi.

"İlk parti doğumlar iyi geçti"

İHA muhabirine konuşan YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, kedi bakım evinde senkronize doğum olduğunu belirtti. Doğumları yılda 3 kısma böldüklerini ifade eden Prof. Dr. Kaya, "Dolayısıyla birinci parti doğumlarımız bitti. Birinci parti doğumlarda 24 annemiz doğum yaptı. Ortalama her annemiz 3 yavru doğurdu. İlk parti doğumların iyi geçtiğini söyleyebiliriz. Her yıl en iyi sezonu geçirmeye çalışıyoruz. Bu yıl da geçen yılın seviyesini yakalamayı düşünüyoruz" dedi.

"Sevgiden uzak kaldılar"

Van kedilerinin sevilmeyi isteyen cana yakın hayvanlar olduğunu dile getiren Kaya, "Eskiden insanlar ziyarete geldiklerinde hayvanlarla temas edebiliyor, besleyebiliyor ve sevebiliyordu. Korona virüs nedeniyle bunu askıya almak zorunda kaldık. Bunun eksikliğini personeller gidermeye çalışıyor. Burada kendimiz ıslak mamaları vermeye çalışıyoruz. Tabi hayvanlar, insan sevgisinden uzak kaldıkları için bu durumdan olumsuz etkileniyordur. Çünkü hepsine birden yetişmek o kadar kolay olmuyor" diye konuştu. - VAN

Van kedilerinde birinci parti doğumlar bitti
Van kedilerinde birinci parti doğumlar bitti
Van kedilerinde birinci parti doğumlar bitti
Van kedilerinde birinci parti doğumlar bitti
Van kedilerinde birinci parti doğumlar bitti
Van kedilerinde birinci parti doğumlar bitti
Van kedilerinde birinci parti doğumlar bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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