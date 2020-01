Van kedileri ücretli sahiplendiriliyor

12.01.2020 09:38 | Son Güncelleme: 12.01.2020 09:39

VAN'da, önceki yıllarda, 'Her evde bir Van kedisi' kampanyasını başlatan YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi, geçen yıl 160 yavru Van kedisini sahiplendirdi. Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, kedileri ücretli sahiplendirdiklerini söyleyerek, "Kedileri sahiplenecek kişilerin kriterleri de çok önemli. Kedilere bakabilecek, gerçekten onları isteyip, onlarla 10-15 yıl geçirebilecek kişilerden seçiyoruz" dedi.

Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi olan ve kentin önemli değerleri arasında yer alan Van kedileri için Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nce neslinin sürekliliğinin sağlanması ve korunması çalışmaları kapsamında 6 yıl önce 'Her evde bir Van kedisi' kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda 500 ile 1500 lira arasında ücretli olarak sahiplendirilen kedileri evlerinde beslemek isteyenler, merkeze başvuruyor. Van YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, bu kapsamda kediler için aile ortamı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: DHA

BEDAVA DEĞİL ÜCRETLİGeçen yıl, 160 yavru Van kedisini sahiplendirdiklerini belirten Prof. Dr. Kaya, "Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak 2019'un bizim için verimli bir yıl olduğunu ve giderek hayvan sayısında artış meydana geldiğini ve hayvanlarda giderek orijinalliğe yakın formlar elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Tabi bizim araştırma merkezimizin ihtiyaç fazlası olarak kabul ettiğimiz yavrular da söz konusu. Biz bu yavruları da sahiplendiriyoruz. Amacımız bütün hayvanları burada tutmak değildir. Amacımız her aileye bir Van kedisini vermek. Bu çalışmalarımız sırasında en orijinal formları bizde bulunsun, ama Van kedisi her evde de bulunsun ki geleceğe daha güvenli bakabilme durumunda olalım. Fakat bizim sahiplendirmemiz ücretlidir. Biz istiyoruz ki her evde bir Van kedisi olsun. Tabi bu herkese bedava bir kedi vereceğiz anlamına gelmesin" dedi.VAN KEDİSİ SAHİPLENMENİN KRİTERLERİ VARVan kedilerini sahiplendirirken belli kriterlere baktıklarını da anlatan Prof. Dr. Kaya, "Buna bakabilecek mi? Hayvan deneyimi var mı? Ne kadar ciddi olarak istiyor? gibi kriterlerimiz var. Çünkü sokağa atılan bir Van kedisi gördüğümüz zaman içimiz kan ağlıyor. Dolayısıyla sahiplendirme yaparken birçok konuda değerlendirme yapıyoruz. Bir eve bir hayvan alıp bakmak, yarım çocuk gibidir. Yani 2 çocuğunuz varsa, 2,5 çocuğunuz olacak. Bu masraf, şefkat ve bu işi bilmeyi gerektiren bir şeydir. Ailelerde sahiplendirme yaparken bunun geçici bir heves olup olmadığını belirlemeleri ve bizim de bu ailenin bu hayvana bakıp bakamayacağına kanaat getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.