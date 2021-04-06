Van kedileri 2021'in ilk yavrularını dünyaya getirdi
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Van kedileri 2021'in ilk yavrularını dünyaya getirdi

Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel
Van kedileri 2021'in ilk yavrularını dünyaya getirdi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında tutulan Van kedileri, 2021'in ilk yavrularını dünyaya getirdi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında tutulan Van kedileri, 2021'in ilk yavrularını dünyaya getirdi.

Duygusallığı, cana yakınlığı, beyaz ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, kabarık kuyruğu, farklı göz renkleriyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedisinin neslinin korunması ve sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu amaçla YYÜ bünyesinde kurulan "Kedi Villası"nda konuma altında tutulan ve tüm bakımları özenle yapılan Van kedileri, bu yılın ilk yavrularını doğurdu. Kedi yavruları ile anneleri, merkezdeki özel odalarda bakıma alındı.

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine, Kedi Villası'nda özenle baktıkları gebe hayvanların doğum yapmaya başladığını söyledi.

Kediler için tüm planlamaların yapıldığını anlatan Kaya, "Her türlü mikroptan arındırılmış bir ortamda bulunmalarını sağlıyoruz. Personellerimiz bu süreçte çok hassas davranıyor. Kedilerimizin bulunduğu ortamlar düzenli ve disiplinli bir şekilde her gün dezenfekte ediliyor. Yavru bölümüne aşılamaya kadar ziyaretçi almıyoruz. Sadece personel girebiliyor. Bu nedenle yavru ölümleri çok düşük. Bir tane yavruyla bile çok uğraşıyoruz." dedi.

Van kedilerinin çok özel bir tür olduğunu ve tarih boyunca hep özel ilgi gördüğünü belirten Kaya şunları kaydetti:

"Yapısı, davranışı, ev içerisindeki davranışı, ev halkıyla kurduğu diyalogla hep özel bir hayvan olmuştur. Böyle müstesna bir hayvanı sahiplenmek için olağanüstü çaba sarf ediyorlar. Van kedilerine olan ilgi bizi çok memnun ediyor. Dünyada kedi ırkları içinde de öğrenebilme kapasitesi, yüzebiliyor olması onu diğer kedilere oranla özel kılıyor. Neslinin geleceğe daha güvenle aktarılmasını sağlamaya çalışıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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