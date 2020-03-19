Van Kedi Villası, ziyarete kapatıldı
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Van Kedi Villası, ziyarete kapatıldı

Van Kedi Villası, ziyarete kapatıldıVAN'ın bir gözü mavi, bir gözü sarı dünyaca ünlü Van kedilerinin bulunduğu villa, koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapandı.

19.03.2020 14:03 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:10
Van Kedi Villası, ziyarete kapatıldı

Van Kedi Villası, ziyarete kapatıldı

VAN'ın bir gözü mavi, bir gözü sarı dünyaca ünlü Van kedilerinin bulunduğu villa, koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapandı. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Van Kedi Villası'nı geçici olarak ziyaretçilere kapattıklarını açıkladı.

Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri de koronavirüs kapsamında, korumaya alındı. Van Kedi Villası, halen gelenler olması nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Covid-19'un yayılımı ile ilgili ciddi tedbirler alındığını söyledi. Herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini anlatan Prof. Dr. Kaya, "Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi insanların uğrak yeri haline gelen bir yer. Sürekli ziyaretçisi olan bir mekandır. Tatil günlerinde ziyaretçiden geçilmiyor. Biz, bazı yasaklar gelince insanların gelmeyeceğini düşündük. Fakat baktık ki insanlar gelmeye devam ediyorlar. Bunun üzerine, insan sağlığı açısından bulaşma yeri olmamak için, binayı geçici olarak ziyarete kapatmak zorunda kaldık. Dolayısıyla şu anda ziyaretçi kabul etmiyoruz" dedi.

Herkesin zor bir dönemden geçtiğini, bu konuda herkesin fedakarlık yapması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kaya, "İnsanların sabahtan akşama kadar evde oturması kolay değil. Ama hepimizin fedekarlık yapması gerekiyor. Kediler ziyarete alışıklar. Kimsenin gelmemesi onların da hoşuna giden bir durum değil. Ama hem hayvanlarımızın hem de buraya gelenlerin sağlığı açısından bu gerekli bir önlem. Bu zor zamanlar bitince tekrar birlikte olacağız" diye konuştu.

Van Kedi Villası, ziyarete kapatıldı

Kaynak: DHA

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Van Kedi Villası, ziyarete kapatıldı

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