VAN Kaymakam'dan, Pençe-Kaplan operasyonunda yaralanan Asker'e ziyaret Kaymakam'dan, Pençe-Kaplan operasyonunda yaralanan Asker'e ziyaretVAN'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda helikopterden atlarken, düşmesi sonucu ayağı kırılan Uzman Erbaş İdris Acar'ı evinde ziyaret etti.

Kaymakam'dan, Pençe-Kaplan operasyonunda yaralanan Asker'e ziyaret

VAN'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda helikopterden atlarken, düşmesi sonucu ayağı kırılan Uzman Erbaş İdris Acar'ı evinde ziyaret etti.

Terör örgütü hedeflerinin yok edilmesi için Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu devam ediyor. Geçen hafta operasyona katılan Uzman Erbaş İdris Acar, Şırnak bölgesinde helikopterden atlamak isterken, düşüp, ayağını kırdı. Hastanede tedavi gören Uzman Erbaş Acar, dinlenmesi için de Van'ın Erciş ilçesindeki evine gönderildi. Bir süredir dinlenen İdris Acar'ı, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu evinde ziyaret etti. Acar'a 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Mehmetbeyoğlu, "Milletimizin yiğit ve kahraman evlatları, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için mücadele etmeye devam edecekler. Biz kendileriyle gurur duyuyoruz. Rabbim inşallah bundan sonraki süreçte kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin tüm neferlerine en ufak zeval vermesin, başarılarını daim etsin" dedi.

Ziyaret dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirten Uzman Erbaş Acar ise Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: DHA