VAN KARAYOLUNDA HEYELAN MEYDANA GELDİ, YOL KAPANDI

Van Karayolu, etkili olan yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle kapandı.

Van Karayolu, etkili olan yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle kapandı. Karayolları ekipleri, kapanan yolu açmak için çalışma başlatırken, onlarca araç yolda kaldı. Yol, bir süre sonra trafiğe açıldı.

Hakkari- Van karayolunun 80'inci kilometresindeki Albayrak mevkisinde etkili olan yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Akşam saatlerinde etkili olan yağmurun ardından yumuşayan toprak, yola aktı. Yol ulaşıma kapanırken, uzun araç konvoyları oluştu. Karayolunun yanından geçen derenin su seviyesinin de yükselmesiyle taşkın meydana geldi. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Karayolları 114'üncü Şube Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekipler yolu açmak için yoğun bir çalışma yürütürken, heyelan nedeniyle yolda onlarca araç kaldı. Yol, ekiplerin çalışmasıyla bir süre sonra tekrar açıldı. Jandarma ekipleri de sürücülere olası heyelanlara karşı uyarılarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı