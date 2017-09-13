Van Karayollarının Boya Deposunda Yangın Çıktı- 3

Van Karayollarının Boya Deposunda Yangın Çıktı- 3

Van Karayollarının boya deposunda yangın çıktı- 3(Tür: Yurt)

Van Karayollarının boya deposunda yangın çıktı- 3

(Tür: Yurt)