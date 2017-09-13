Van Karayollarının Boya Deposunda Yangın Çıktı

Van Karayollarının Boya Deposunda Yangın Çıktı

Van Karayollarının boya deposunda yangın çıktı(Tür: Yurt)

Van Karayollarının Boya Deposunda Yangın Çıktı

Van Karayollarının boya deposunda yangın çıktı

(Tür: Yurt)