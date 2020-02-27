: Van kapıköy gümrük kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor

27.02.2020 19:04 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:06

Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor (4)

SAĞLIK BAKANI KOCA VAN'DA SAHRA HASTANELERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saray İlçesi'ndeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Van'daki sınır kapısında oluşturulan sahra hastanesinin 60 kişi kapasitesi olduğu ve 30'dan fazla sağlık görevlisinin buruda görev yaptığını söyledi. Bakan Koca şöyle konuştu:

"Çin'den başlayan ve son dönem özellikle komşu ülkelerimizi etkileyen koronavirüs tehdidi söz konusu olduğunu biliyoruz. Son dönemde İran'da Kum ve Meşet merkezli bu salgının daha yoğunlaştığını biliyoruz. Bu çerçevede sınır bölgesinde içeri geçmek isteyen özellikle vatandaşlarımızı bu dönemde daha sıkı tedbirlerle alıyruz. sınırlarımızı öncelikle kapattığımızı biliyorsunuz. Ondan sonraki süreçte de gelmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik nasıl bir tedbir alınması gerektiği ile ilgili ayın 21'inden bu yana uyguladığımız bir takım tedbirler var. ve bu geçişleri kapıtıldığı özellikle Ağrı, Dilucu ve şuan Van'dayız. Bundan sonraki durağımız Hakkari olmuş olacak. Bu 4 sınır kapımızda tedbirlerimizi yoğunlaştırıyoruz. İki günden bu yana bu dediğimiz noktalarda sahra hastanaleri oluşturudum bu sahra hastanalerinde gelmek isteyen vatandaşlarımızı Kum ve Meşet öyküsü olanları 14 gün karantinaya almayı ve hastalık bulgusu olanlarıda hastane ortamında takip etmeyi planladık. Diğer sağlıklı olan herhangi bir sağlık sorunu olmayan vatandaşlarımızıda yine 14 gün gözlem altına almayı sürdürüyoruz"

İran'daki Türk vatandaşlarına da çağrıda bulunan Bakan Koca, "İran'da olan vatandaşlarımız bu süreçte sınırdan gelmek istemeleri durumunda karayoluyla gelmek isteyenlerin 14 günlük bir karantina, izolasyon döneminin olabileceğini bilmeleri gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. ve bu çerçevede bulundukları bölgede ev veya otel ortamda dışarı mümkün mertebe çıkmamalarını bulunduğu ortamı havalandırmalarını ve maske gerektiğinde kullanıyor olmalarını ve kişisel hijyeni el yıkama dahil olmak üzere toplu ortamlarda olmamak anlamında bir takım tedbirleri almaları gerektiğinin altını çizmek istiyorum" dedi.

Bugün ise Ağrı'da ki sınır kapısında incelemerde bulunduğunu ve alınan tedbirleri yerinde gördüklerini anlatan Bakan Koca, "Şuan 57 kişi sahra hastanelerinde takibi yapılıyor. Bugün şüpheli bulunan, şüpheliden kastım, ateşi olmayan öksürük ve boğaz ağrısı yakınlamaları olan Ağrı'da 3 vatandaşımız hastanede tedavi altına alınıp karantinaya başladık. Dilucu bölgesinde ise bu anlamda takip edilen sahra hastanelerimizde 2 kişinin olduğu ve hastanede şüpheli bulduğumuz yine ateşi olmayan öksürük yakınması olan soğuk algınlıgı bulgusu olan 2 vatandaşımızın olduğunu söylemek istiyorum" dedi.

ÜLKEMİZDE KORONAVİRÜSE RASTLANMADI

Van'da ise ise termal kamera dahil olmak üzere her hastanın zaten sağlık kontrollerinden geçirilerek ve bilgilendirilerek burada işlemlerinin yapıldığını belirten Bakan Koca, burada kurulan sahra hastanesinin 60 kişiyi rahat alabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Bakan Koca, "Hastalık bulgusu olan vatandaşlarımızıda eski askeri hastanemiz bunun için organize edildi. Orada takipleri yapılmakta. Şu ana kadar takibi devam eden 3 vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın klinik olarak genel durumları iyi ateş bulguları yok. Şuan sınırın dışında aldğımız bilgi 5 kişinin daha ülkeye giriş yapmak istediği. Bununla ilgilide hazırlıklar yapılıyor. Yine bu dediğim yaklaşık çerçevesinde sahra hastanemizde takihleri yapılıyor olacak. Özellikle bu dönemde bakanlığımız bilim kurulunun önerileri aldığı stratejik kararla ve güçlü uzman kadrosuyla şu ana kadar ülkede korona virüs hastasına rastlanmadı. Bundan sonraki süreçtede bu tedbirlerimizi daha yoğunlaştırarak yine bilim kurulunun önerileri doğrultusunda özellikle sınırlarda yurt dışından içeri girmemesi için bütün imkanları seferber ederek üst düzeyde bu dönemde devreye sokmak istiyoruz. Çabamız bu yönde. Burada daha çok günü birlik girişlerin yapıldığı bir kapı. Kapı kapandığı için girişler olmadığı için gelişler de olmuyor. Şu anda sınırın diğer tarafında bekleyen 5 kişi var. Biz bütün yapılması gereken sağlık kontrollerini yapacağız"dedi.

Sınırda kurulan sahra hastaneleri ile ilgili bilgide veren Bakan Koca, "Ağrı"da sadece kapıda sağlık personeli olarak çalışan 37 kişi. 32 ambulansımız var. Dilucunda 32 kişi vardı 17 ambuluns. Burada da 30 üzerinde sağlık personelimiz var. Gelen vatandaşımızdan daha fazla persoelimizin olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Acil hekimleri enfksiyon hastalıkları uzmanlarınn kontrölünde ve uzman acil ekibin devrede olduğu güçlü bir sağlık ekibi var. Haburda da tedbirlere başladık. Gürcistan için Sarp, Aktaş da hazırlıklar benzer şekilde yapıldı. Elimizden gelen ve bilim kurulunun önerdiği bütün tedbirleri erken dönemde devreye sokma noktasında çaba içindeyiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

VAN (DHA)

Kaynak: DHA

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