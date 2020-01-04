Van kamyonette üzerinde 'paris' yazılı paketlerden 77 kilo eroin çıktı
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Van kamyonette üzerinde 'paris' yazılı paketlerden 77 kilo eroin çıktı

Kamyonette üzerinde 'Paris' yazılı paketlerden 77 kilo eroin çıktıVAN'da durdurulan kamyonette yapılan aramalarda üzerinde 'Paris' yazılı paketlerde 77 kilo 473 gram eroin ele geçirildi.

04.01.2020 11:14 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:15

Kamyonette üzerinde '' yazılı paketlerden 77 kilo eroin çıktı

'da durdurulan kamyonette yapılan aramalarda üzerinde 'Paris' yazılı paketlerde 77 kilo 473 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Van-Hakkari karayolunda uygulama noktası oluşturan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkale Grup Amirliği ekipleri, şüpheli gördükleri bir kamyoneti durdurdu. Narkotik köpeği 'Lina' ile yapılan aramada, aracın bagajında bulunan 3 çuval içerisinde 150 paket halinde 77 kilo 473 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü E.Ö. 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek' suçundan gözaltına alındı.

Bu arada, yakalanan uyuşturucu paketleri üzerindeki 'Paris' yazısı dikkat çekti. Bu yazının alıcı ile satıcı arasında şifreli bir işaret olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Van kamyonette üzerinde 'paris' yazılı paketlerden 77 kilo eroin çıktı
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