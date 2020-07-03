VAN Kamyonette 53 kilo 200 gram eroin ele geçirildi
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VAN Kamyonette 53 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Kamyonette 53 kilo 200 gram eroin ele geçirildiVAN'ın Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan kamyonette, narkotik köpek 'BOZO' ile yapılan aramada, aracın arka koltuk alt kısmı ile kabin arasına zulalanmış 53 kilo 200 gram eroin...

03.07.2020 09:14 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:19

Kamyonette 53 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

VAN'ın Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan kamyonette, narkotik köpek 'BOZO' ile yapılan aramada, aracın arka koltuk alt kısmı ile kabin arasına zulalanmış 53 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

iİl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan kamyonette, narkotik köpek 'BOZO' yardımıyla detaylı arama yapıldı. Aramada, aracın arka koltuk alt kısmı ile kabin arasına zulalanmış 53 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.F.D çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)

VAN Kamyonette 53 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Kaynak: DHA

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