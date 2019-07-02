Van Kalesi'nde ot yangını

Van Kalesi'nde ot yangını

Van Kalesi'nin tepesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çıkartılan ot yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van Kalesi'nde ot yangını

Van Kalesi'nin tepesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çıkartılan ot yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tarihi Van Kalesi'nin tepesindeki alanda bulunan kurumuş otlar, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi. Alevlerin hızla yayılmasını gören vatandaşlar hemen durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bildirdi. İtfaiye ekipleri hemen olay yerine giderek, yangına müdahale ederek söndürüldü. - VAN

Kaynak: İHA
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