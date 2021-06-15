Van Kalesi'nde 4 dilde konser
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van Kalesi'nde 4 dilde konser

İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz - Haberler | Kültür Sanat

Van Kalesi'nde 4 dilde konser Van'da düzenlenen konserde sahne alan Sedat Anar, dört dilde türküler seslendirdi.

Van Kalesi'nde 4 dilde konser

VAN - Van'da düzenlenen konserde sahne alan Sedat Anar, dört dilde türküler seslendirdi.

Van İl Halk Kütüphanesi, İpekyolu Belediyesi ve DAKA destekleriyle Sedat Anar konseri düzenledi. Van Kalesi önünde düzenlenen konserde ünlü sanatçı Sedat Anar, Tahir Ayne ve Taner Baba, dört dilde türküler seslendirdi. Türkçe, Kürtçe, Farsça ve Soranice dillerinde seslendirilen türkülerle müzikseverler hoşça vakit geçirdiler.

Konserde bir açıklamada bulunan DAKA Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay, etkinliğin 2021 çalışmaları kapsamında düzenlendiğini ifade ederek, "Etkinlik, beşeri sermaye politikalarımıza ilişkin faaliyetlerimizin bir parçası. 2018 yılından beri 'Gençlere ilham veren konferanslar' etkinliği düzenliyoruz. Bunları düzenlememizdeki amaç; kültürde, sanatta, sinemada, tiyatroda, ekonomide ün yapmış şahsiyetleri bölgedeki gençlerle buluşturmaktır. Bugüne kadar yaklaşık 28 etkinlik gerçekleştirdik. Bugün de Türkiye'nin yakından tanıdığı Sedat Anar'ı gençlerimizle buluşturuyoruz. Kültür ve sanat, kalkınmanın ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.

Konserin Van Kalesi önünde açık alanda düzenlenmesinin yerinde bir karar olduğunu vurgulayan vatandaşlar ise konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler. Van Kalesi'nde bu tarz etkinliklerin daha çok düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Cevahir Büke isimli vatandaş, "Konserin kalede düzenlenmesi çok iyi düşünülmüş. Kalede bu tür etkinliklerin daha fazla yapılması gerekiyor. Hem kalenin daha çok tanıtılması açısından hem daha çok kitleye ulaşması açısından hem de kalenin müthiş bir doğası var. Bunun da etkisiyle çok keyifli bir ortam oluşmuş. Ayrıca konsepte uygun sanatçıların getirilmesi, bu tarz etkinliklerin yapılması gayet hoş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(ATL-MSA-Y)

Van Kalesi'nde 4 dilde konser
Van Kalesi'nde 4 dilde konser
Van Kalesi'nde 4 dilde konser
Van Kalesi'nde 4 dilde konser

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Enis Arıkan Acun Ilıcalı Burak Yamantürk
Spor Ali Koç Ozan Tufan Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Van Kalesi'nde 4 dilde konser - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 11:26:18. #1.15#

title