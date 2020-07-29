Van kahvaltısına "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" verildi
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Van kahvaltısına "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" verildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) 2 yıl önce Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı başvuru sonucu, Van kahvaltısına "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" verildi.

29.07.2020 15:15 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:22

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) 2 yıl önce Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı başvuru sonucu, Van kahvaltısına "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" verildi.

Bölgedeki yaylalarda yetişen bitkilerle yapılan "otlu peynir", un, tereyağı ve yumurta karışımıyla hazırlanan "murtuğa", kavut, kavurmalı yumurta, cacık, süt kaymağı ve kara kovan balı gibi farklı ürünlerle kentin marka değeri olan Van kahvaltısının dünyaya tanıtılması için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Van YYÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurunun ardından, değerlendirmeler sonucu Van kahvaltısına "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" verildi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, üniversitede düzenlenen programda, kentin kendine has ürünleriyle bilindiğini, bunlardan birinin de Van kahvaltısı olduğunu söyledi.

Üniversitenin uzun bir sürecin ardından Van kahvaltısını tescil ettirdiğini belirten Bilmez, şöyle konuştu:

"Belgenin alınmasında emeği geçen hem şimdiki rektörümüz hem önceki rektörümüze ve onun mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bu düzeyde de herhalde ilk tescillerden biridir. Daha çok ürün bazlı tescil yapılıyordu. Ama bu, Van kahvaltısının bütün ürünleriyle bir sunum şeklinde almış olduğu bir tescil. Bir de Türkiye'de ilk defa tescil alan 'gül reçelimiz' oldu. Bunun için de emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bunları tescil etmek önemli bir aşama ama muhafaza etmek daha önemli bir husus. Bütün kahvaltı salonlarından, Van kahvaltısının orijinalliğini muhafaza etmelerini istiyoruz."

"Van kahvaltısının değerini korumak istiyoruz"

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise hem Van kahvaltısı hem de gül reçeline coğrafi işaret aldıklarını dile getirdi.

Van kahvaltısının bir kuruma değil tüm Van'a ait olduğunu ve herkesin bu değere sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Şevli, şunları kaydetti:

"Van YYÜ olarak Van kahvaltısı için 'insanlığın sürdürülebilir somut olmayan kültürel mirası' listesine de başvurumuzu yaptık. Önemli olan, Van kahvaltısının tarladan ve çiftliklerden sofraya geliş sürecine kadar olan kültürünü bütünüyle yaşatmak ve değerini korumak. Bunun son aşaması da marka değeridir, denetimdir. Van YYÜ olarak bir yönerge ve yönetmelik hazırlıyoruz. Tüm paydaşlarımızla bu işin denetimini, markasını, logosunu hepsini inşallah oluşturacağız. Bu çalışmayı başlatan önceki Rektörümüz Prof. Dr. Peyami Battal'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Programa, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van OSB Başkanı Mehmet Aslan ve Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer katıldı.

Van kahvaltısına 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' verildi

Kaynak: AA

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