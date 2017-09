Van Kahvaltısı Antalya'da Tanıtılacak

Van'daki Damak Kahvaltı Salonu sahibi Ahmet Cintan, Antalya'da düzenlenecek olan 8. Yöresel Ürünler Fuarı'na (YÖREX) katılarak Van kahvaltısını tanıtacak.



13-17 Eylül 2017 tarihinde 'Sizin oraların nesi meşhur' sloganıyla 5 gün sürecek ve 81 ilin katılacağı YÖREX fuarında ürünler tanıtılacak. Son yıllarda Van kahvaltısının tanıtımı için her fuara katılım gösteren Ahmet Cintan, tek başına Van'ı temsil etmeye devam ediyor. Van kahvaltısı ürünlerinin sergileneceği fuarda, Antalyalılar otlu peynir başta olmak üzere birçok Van ürününün tadına bakma fırsatı bulacak.



Geçtiğimiz yıl 30'a yakın fuara katıldıklarını ve binlerce insana Van ürünlerini tattırdıklarını ifade eden Ahmet Cintan, "Ben her yıl tek başıma bu tür fuarlara katılarak, Van'ın ürünlerini elimden geldiğince tanıtmaya çalışıyorum. Her yıl olduğu gibi bu yılda ilginin yüksek olacağına eminim. Zaten otlu peyniri görenler stantlarımıza uğramadan geçmiyorlar. Ürünlerimiz hakkında bilgilendiriyoruz. YÖREX fuarları çok katılımın olduğu bir fuar, geçtiğimiz yıl bu fuarda elimizdeki tüm ürünlerimiz anında tükendi. Bu yıl da aynı manzaranın yaşanacağını tahmin ediyorum. O yüzden Van kahvaltısı sevdalısı Antalyalılar başta olmak üzere orada ikamet eden hemşehrilerimizi stantlarımıza bekliyoruz" dedi. - VAN