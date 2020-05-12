VAN Jandarma, inci kefali için nöbette
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VAN Jandarma, inci kefali için nöbette

Jandarma, inci kefali için nöbetteVAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan, üreme döneminin girmesiyle birlikte av yasağı başlayan inci kefalini korumak için jandarma ekipleri, 7/24 denetim yapıyor.

VAN Jandarma, inci kefali için nöbette
12.05.2020 09:03 | Son Güncelleme: 12.05.2020 09:08

Jandarma, inci kefali için nöbette

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan, üreme döneminin girmesiyle birlikte av yasağı başlayan inci kefalini korumak için jandarma ekipleri, 7/24 denetim yapıyor. Son 20 günde yapılan denetimlerde 7,5 ton ölü, 12 ton da canlı balık ele geçirildi.

15 Nisan'dan itibaren yaşam alanı olan Van Gölü'nü terk ederek, üremek için akarsulara göç eden inci kefalinin bu yolculuğu sırasında av yasağı uygulanıyor. Yumurtalarını bırakmak için gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek adeta uçarcasına derelere akın eden ve bu sırada da görsel bir şölen sunan balıkların avlanmaması için jandarma ekipleri hem kıyıda, hem de gölde gece gündüz nöbet tutuyor. Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Edremit Asayiş Bot, Çevre Koruma Timleri, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü üzerinde ve balığın göç güzergahlarında 7/24 denetimler yaparak kaçak avcılara göz açtırmıyor.

Ekipler, kaçak avcıların en çok ağ attıkları Muradiye ilçesine bağlı Bendimahi Çayı'na giderek denetimler yaptı. Botla denetim yapan ve sazlık alanda ağ olup olmadığını kontrol eden Asayiş Bot Timi'ne, karadan Çevre Koruma ve İlçe Jandarma timleri de destek veriyor. Jandarmanın 11 ekiple gerçekleştirdiği ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı 300 denetimde, 7,5 ton ölü, 12 ton canlı balık ile 4 bin metre ağ ele geçirdi. Canlı balıklar, ekipler tarafından tekrar suya bırakılırken, ölü balıklar da Tarım ve Orman ekiplerince usulüne uygun şekilde imha edildi.

Van Gölü, 3 bin 713 kilometrekarelik alana sahip olup, Van İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda bulunan bin 965 kilometrekare alan ve 274 kilometrelik kıyı şeridinde Erciş ve Edremit Sahil Bot ile Çevre Koruma görev timleri görev yapıyor. Yıllık 14 milyon dolarlık bir ciroya sahip ve bölgede 14 bin insanın geçimini sağladığı, inci kefalini kaçak avlayan 15 kişiye 52 bin idari para cezası uygulandı.

VAN BALIĞININ BOYU UZADI, AĞIRLIĞI ARTTI

İl Tarım Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdür Vekili Muhammed Demir, Van Gölü'nün sodalı ve tuzlu suyunda yaşayan inci kefalinin üreme dönemi olduğunu belirtti.

Demir şöyle konuştu:

"15 Nisan ve 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefalinin korunması için jandarma ekipleriyle birlikte sıkı denetimler yapıyoruz. Van Gölü'nde yaşayabilen tek balık türü olan inci kefali, üreme döneminde tatlı sulara göç ediyor. 112 kilometrelik Erçek Gölü ve yaklaşık 100 kilometrelik tatlı su kaynaklarında Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak jandarma ekipleri ile birlikte 7/24 denetimlerimizi sürdürmekteyiz. Jandarma ile birlikte yaptığımız 300 denetimde 20 günde 7,5 ton ölü balığa el konularak, tüketime uygun olmayanları imha ettik. Ele geçirilen 12 ton canlı balık ise suya bırakıldı. Denetimlerde 4 bin metre uzunluğunda ağlara el konularak, kamuya geçirilmek üzere ilçe müdürlüklerimize teslim edildi. Son yıllarda jandarma ile birlikte yaptığımız denetimlerden dolayı Van balığının boyunun uzadığını ve ağırlığının arttığını söyleyebiliriz. Balığı korumak sadece jandarma ve Tarım Orman Müdürlüğü ekiplerinin görevi değil, bu görev bütün Van halkının görevidir. Herkesin Van balığına sahip çıkması gerekir. Endemik bir tür olan inci kefalini hep birlikte koruyalım. Bu balık kent için bir değer. Üreme döneminde avlanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz."

VAN Jandarma, inci kefali için nöbette

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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