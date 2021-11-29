Van itfaiyesi 11 ayda 7 bin 570 olaya müdahale etti

VAN (AA) - Van Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 11 ayda merkez ve 13 ilçedeki 7 bin 570 olaya müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye ekiplerinin 13 grup amirliği, geniş araç filosu ve 279 saha personeli ile 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Kullanılan teknolojik araç ve nitelikli personeli ile ülke genelindeki itfaiye teşkilatları arasında ilk 10'da yer alan Van itfaiyesi, 11 ayda 1379 yangın, 260 trafik kazası, 337 insan kurtarma, 855 hayvan kurtarma, 303 su baskını, 40 tatbikat ve 3 bin 521 merdiven görevi ile baca temizliği gibi birçok olaya müdahale etti.

Vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için çalışan itfaiye ekipleri ayrıca personel eğitimi, resmi kurum çalışanlarının bilinçlendirilmesi, okullarda yangın ve deprem tatbikatları, bilgilendirme toplantıları ve seminer gibi çok sayıda farkındalık çalışmasında da yer aldı.

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

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