VAN İRANLI TURİSTLER BAYRAM TATİLİ İÇİN VAN'A AKIN ETTİ

09.08.2019 12:26

İran'dan Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Van'a gelen İranlı turistler, gündüzleri alışveriş yapıyor geceleri soluğu disko ve barlarda alıyor. İranlı turistler, Van Gölü'nde verdikleri tekne partileri, havuz ve sosyal tesislerdeki eğlenceleriyle de dikkat çekiyor. Bayramı Van'da geçireceklerini söyleyen İranlı turistler, Van'ı çok sevdiklerini belirtti. Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı İsa Berge ise İranlı turistlerin esnafa ekonomik olarak büyük katkı sağladığını söyledi.

Kurban Bayramı tatili için Van'a gelen İranlı turistler esnafın yüzünü güldürüyor. Van merkeze 100 kilometre uzaklıkta bulunan Kapıköy Sınır Kapısından Van'a giriş yapan İranlı sayısı her geçen gün artarken, Van'a gelen İranlılar, gündüzleri bol bol alışveriş yapıyor ve geceleri soluğu disko ve barlarda alıyor. Van'da İranlı turistlere yönelik her geçen gün yeni mekanlar açılırken, en büyük ilgiyi ise Van Gölü kıyısındaki işletmeler çekiyor. Akşamları kapalı mekanlarda eğlenen İranlı turistler, gündüzleri ise soluğu Van Gölü kıyısında geniş bir alan üzerine kurulan Van'ın ilk ve tek Aqua Parkı Divan Beach de alıyor. İranlı turistlerin en çok tercih ettiği mekan olan Aqua parkta gönüllerince eğlenen İranlı turistler, bol bol selfie çekiyor. Havuz kenarında hem serinleyen hem de hareketli parçalarla coşan İranlı turistler, eğlencenin tadını çıkarıyor.

Van'da tüm otellerin yüzde yüz dolulukla hizmet verdiğini söyleyen işletme sahipleri ise İranlı turistlerin Van'a gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını belirtti. İşletme sahipleri, İranlı turistlerin hem eğlendiğini hem de sıcak havada Van Gölü'nde serinlediklerini anlattı. İranlı turisler ise Türkiye'yi çok sevdiklerini belirterek, İran'a yakın olduğu için sürekli alışverişimizi Van'dan yapıyoruz. Bayramımızı geçirmek için de buraya geldik dedi.

VAN ESNAFI ÇİFTE BAYRAM YAŞIYOR

Kente gelen İranlı turistlerin ekonomiye büyük katkı sağladığını söyleyen Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı İsa Berge, esnafın şu anda çifte bayram yaşadığını ifade etti. Yoğunlukla birlikte Van esnafların yüzünün güldüğünü söyleyen Berge, şöyle konuştu

Vanlı esnafımız İranlı turistlerin yoğunluğundan dolayı çifte bayram yaşıyor. Esnafımızın uzun süre sonra yüzü gelen misafirlerle gülmeye başladı. İnşallah bu yoğunluk bayramdan sonra da devam eder. Van gerçekten güzel bir şehir. Van'ın özel bir değeri ve potansiyeli var gelen misafirlerimiz için. Van'da bayram nedeniyle otellerimizde yüzde yüz doluluk var. Esnafımız bu durumdan gayet memnun. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de bu yoğunluk devam edecektir. Ekonomik anlamda kentimize ciddi katkı sağlamaktadır gelen misafirlerimiz. Bizlerde gelen misafirlerimizi elimizden geldiği kadar iyi ağırlamaya gayret ediyoruz.

Kaynak: DHA