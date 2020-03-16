Van-İran sınırında Karayılan ve Bayık'ın koruması 2 terörist yakalandı
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İran, Güncel

Van-İran sınırında Karayılan ve Bayık'ın koruması 2 terörist yakalandı

İran sınırından yurda kaçak yollarla geçiş yapan 1'i kadın 2 terörist, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

16.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:05
Van-İran sınırında Karayılan ve Bayık'ın koruması 2 terörist yakalandı

TÜRKİYE-İran sınırından yurda kaçak yollarla geçiş yapan 1'i kadın 2 terörist, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Jandarmadaki ifadelerinde terör örgütünün Zap, Metina, Gare, Haftanin, Hakurk ve Kandil gibi kamplarında bulunduklarını ve burada faaliyet yürüttüklerini itiraf eden teröristler, PKK'nın artık tükenme noktasına geldiğini belirtti.  PKK/KCK terör örgütünde oldukları süre içerisinde zaman zaman Murat Karayılan ve Cemil Bayık başta olmak üzere sözde üst düzey yöneticilerinin koruma görevlerinde bulunduklarını söyleyen teröristlerden erkek olanın sorgusu sürerken, kadın olan tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü mensuplarının aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar sürerken, Türkiye-İran sınırından yurda kaçak yollarla geçiş yapan 1'i kadın 2 terörist, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Teröristler jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Van Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, teröristlerin jandarmada alınan ifadelerinde 1996 ve 1999 yılında PKK'ya katılım yaptıkları belirtildi. Yakalanan iki teröristin ifadelerinin yer aldığı açıklamada şu cümlelere yer verildi: "Teröristler, 2013 ve 2014 yıllarında müzahir siyasi partinin Başkan ve üyelerinin bir kısmının Kandil'e gelerek PKK/KCK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri ile bir dizi görüşme ve toplantı yaptıklarını, benzer şekilde yabancı ülkelerden özellikle basın mensupları olmak üzere birçok şahsın dönem dönem sözde üst düzey yöneticilerle bir araya geldiklerini, PKK/KCK terör örgütünde oldukları süre içerisinde zaman zaman Murat Karayılan ve Cemil Bayık başta olmak üzere sözde üst düzey yöneticilerinin koruma görevlerinde bulunduklarını, PKK/KCK terör örgütünün Zap/Metina/Gare/Haftanin/Hakurk/Kandil gibi sözde saha ve alanlarının neredeyse tümünde faaliyet yürüterek, yurt dışı yapılanmalarında görev aldıklarını, artık tükenme noktasına geldiğini düşündükleri PKK/KCK terör örgütünün, Irak ve Suriye'deki faaliyet alanlarında birçok örgüt mensubunun intihar ettiğini, örgüt tarafından infaz edildiğini ve örgütten kaçarak  güvenlik güçlerine sığınmaya başladıklarına şahit olduklarını, son zamanlarda PKK/KCK terör örgütüne  karşı yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, sözde lider kadrolar başta olmak üzere ağır kayıplar veren PKK/KCK terör örgütünün, sözde başarısızlıklarının faturasını kendilerine yüklediklerini, 18 yaşından küçük çocukların çeşitli vaatlerle kandırılarak örgüte kazandırıldığını, daha sonra uyuşturucuya alıştırıldıklarını, taciz edildiklerini, sonra da eylemlerde ön saflarda kullanılarak ölüme itildiklerini, PKK/KCK terör örgütünün panik içerisinde olduğunu, kimsenin ne yaptığını bilmediklerini, yakalandıktan  sonra devletten hiç beklemedikleri iyi muamele gördüklerini, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kimsenin kalmayacağını beyan etmiştir."

Kaynak: DHA

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