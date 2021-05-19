Van'ın yükseklerinde mayısta karla mücadele

VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı 3000 rakımlı Sıcaksu bölgesinde, mayıs ortasında karla mücadele çalışması yürütülüyor.

VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı 3000 rakımlı Sıcaksu bölgesinde, mayıs ortasında karla mücadele çalışması yürütülüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede hem yol açıyor hem yol genişletiyor.

Yurt genelinde mayıs sıcağı hakim olurken, Van'ın yüksek kesimlerinde ise karla mücadele çalışması sürdürülüyor. Büyükşehir Belediyesi'nce tarım ve hayvancılığın gelişmesi için mezra ve yayla yollarındaki karlar temizleniyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezine 120 kilometre uzaklıktaki Gürpınar ilçesine bağlı 3000 rakımlı Sıcaksu bölgesinde kar temizleme ve yol genişletme çalışması yaptı. Çalışma ile Sıcaksu Mahallesi'ne bağlı Tüzek, Kaya, Çarlık ve Yeşildere mezra yolları ulaşıma açıldı.Yüksek rakımdan dolayı bölgeye yoğun kar yağdığını ve haziran ayına kadar karların erimediğini belirten iş makinesi operatörü Mücahit Hayran, "Yaklaşık 1 haftadır bu bölgede kar temizleme çalışması yapıyoruz. Yer yer 2-3 metreyi bulan kar kalınlığı var. Çalışmalarımızı tamamlayarak köylerimizi tekrar ulaşıma açtık. Yaylalara gitmek isteyen vatandaşlarımız bugünden itibaren açılan yollarımızı kullanabilirler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuncay Avcı