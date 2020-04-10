Van'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Van'da Başkale ilçesinde etkili olan kar, sürücülere zor anlar yaşattı.
10.04.2020 19:58 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:16
Van'da Başkale ilçesinde etkili olan kar, sürücülere zor anlar yaşattı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kar nedeniyle Başkale ilçesindeki yüksek kesimler beyaza büründü, Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kazaları önlemek amacıyla yolda kar küreme çalışması yaptı.
Kaynak: AA