Van'ın ulaşım sorunu masaya yatırıldı
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Emin Bilmez, Van, Güncel

Van'ın ulaşım sorunu masaya yatırıldı

Van'da gerçekleştirilen "Kent Danışma Kurulu" toplantısında ilin ulaşım sorunu masaya yatırıldı.

24.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:38
Van'ın ulaşım sorunu masaya yatırıldı

Van'da gerçekleştirilen "Kent Danışma Kurulu" toplantısında ilin ulaşım sorunu masaya yatırıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniverstesi'nden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, başkanlığında kentteki bir otelde yapılan kurul, Kent Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. A. Menaf Turan ve YYÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suvat Parin'in yaptığı sunumla başladı.

Ardından kentin ulaşım sıkıntısının konuşulduğu kurulda, kent merkezinde ciddi anlamda bir ulaşım sorununun olduğu bu kapsamda da fizibilite çalışması yapmanın gerekliliği, kent merkezini rahatlatacak alternatif yolların ve alt bölgelerin imara açılmasının önemine vurgu yapıldı.

Çevre yolunun merkez trafiğini rahatlatmadaki yerinin tartışıldığı kurulda, kamulaştırma ile 18. madde arasında sıkışan çevre yolunun açılması için güçlü bir kent lobisinin varlığı ile süreci engellemeye dönük arayışlarının minimize edilmesinin önemine işaret edildi.

Çok yaygın olmayan "park et devam et" pratiğinin yerleşik bir hale gelmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından öncü adımların atılması gerektiğinin dile getirildiği toplantıda, şu konular ele alındı:

"Van kent merkezinde toplu ulaşımı yaygınlaştırma hususunda yeni bir takım uygulamaların hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu anlamda örneğin üniversite öğrencilerine eğitim-öğretime başladıkları hafta içinde Belvan kartının Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanarak takdim edilmesi toplu ulaşımı yaygınlaştırma anlamında önemli bir adım olacağı vurgulandı. Aynı politikanın memurlara da uygulanmasının iyi olacağının da altı çizildi.

Kent merkezinde ulaşımı sağlayan şoförlerin araç içi ve yolcularla iletişiminde karşılaşılan sorunların minimize edilmesi için etkili iletişim ve davranış kuralları konusunda bilgilendirici eğitimlerin verilmesi gerekliliği ortaya konuldu. Kent merkezindeki ulaşım sorunlarını rahatlatmak adına Van Büyükşehir Belediyesi'nin kısa vadede yeni hat ihalesi yaptığı fakat kişisel rantlardan kaynaklı olarak sürecin tamamlanamadığı ifade edildi. Bütün engellemelere rağmen Van Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım sorununu modern bir şehir düzeyine kavuşturmak adına kısa vadede yeni hatların açılması ve söz konusu hatlara yeni araçların eklenmesi yönünde projelerinin devreye gireceği uzun vadede ise ulaşım master planının sonuçlarına bağlı olarak çalışmaların yapılacağı vurgusu altı çizilerek dile getirildi. Bunun yanında kent içindeki ulaşımı etkileyen düzensizliklerin giderilmesi için dinamik kavşak sistemlerinin kurulması, park takip sistemi ile düzensiz araç parklarının önüne geçilmesi ve kırmızı ışık ihlali yapılan yerlerde araçlara gerekli cezai işlem uygulayacak takip sistemlerinin kurulması amacıyla çalışmaların yapılacağı ifade edildi."

Kaynak: AA

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