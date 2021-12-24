Van'ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Van'ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van'ın merkez üç ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

VAN (AA) - Van'ın merkez üç ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşuları nedeniyle ilimiz merkez İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullar 1 gün tatil edilmiştir."

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu! İlçelerden kartpostallık görüntüler yağıyor

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu! İlçelerden kartpostallık görüntüler yağıyor

 Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanlarından art arda tahminler geldi

Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanlarından art arda tahminler geldi

 İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da kar yağışı

AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title