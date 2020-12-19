Van'ın sultanları kazanmaya devam ediyor
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Van'ın sultanları kazanmaya devam ediyor

19.12.2020 17:42 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:47
Van'ın sultanları kazanmaya devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı devrenin son karşılaşmasını da kazanarak, devreyi lider olarak kapattı.

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı devrenin son karşılaşmasını da kazanarak, devreyi lider olarak kapattı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 8. Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, sezonun 9. karşılaşmasında Mardin Gençlik ve Spor Kadın Voleybol Takımına konuk oldu. Mardin'de Artuklu Spor Salonu'nda oynanan maçta kırmızı siyahlı temsilcimiz, Mardin Gençlik ve Spor Kadın Voleybol Takımını 0-3'lük net skorla yenerek liderliğini sürdürdü.

Maçın ilk setinde ev sahibi takımı 11-25 yenen temsilcimiz, ikinci seti 13-25 son setti ise 16-25 alarak rakibini 3-0 mağlup etti.

Temsilcimiz ligde verilen 2 haftalık aranın ardından 9 Ocak 2021'de Mardin Mezopotamya Kadın Voleybol takımıyla karşılaşacak. - VAN

Van'ın sultanları kazanmaya devam ediyor
Van'ın sultanları kazanmaya devam ediyor
Van'ın sultanları kazanmaya devam ediyor
Van'ın sultanları kazanmaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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