VAN'IN SİMGELERİNDEN OLAN 'SEMAVER' HEYKELİNİN YENİSİ YAPILIYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VAN'IN SİMGELERİNDEN OLAN 'SEMAVER' HEYKELİNİN YENİSİ YAPILIYOR

VAN'IN SİMGELERİNDEN OLAN 'SEMAVER' HEYKELİNİN YENİSİ YAPILIYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli simgelerinden olan semaver heykelini eskidiği ve tamiri mümkün olmadığı için yeniliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli simgelerinden olan semaver heykelini eskidiği ve tamiri mümkün olmadığı için yeniliyor. Vanlıların çay kültürünü temsil eden semaver heykelinin tehlike arz etmesi üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşanan depremlerin de etkisiyle hasar gören ve tamiratı mümkün olmayan semaver heykelinin yenilenmesine karar verdi. Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan ve kısa bir süre önce kaldırılan semaverin yerine yenisinin yapılması için çalışma başlatıldı. Alt zemin çalışması tamamlanan yeni semaver heykeli yaklaşık 6 metre yüksekliğine ve 4, 5 metre genişliğinde olacak. Semaver heykelinin altına 2 katlı kaide de yapılacak. Su ve dış etkenlere karşı dayanıklı malzemelerin kullanılacağı semaver heykelinin kısa sürede bitirilmesi planlanıyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Deniz Akkaya Burak Özçivit Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Abdullah Avcı Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
VAN'IN SİMGELERİNDEN OLAN 'SEMAVER' HEYKELİNİN YENİSİ YAPILIYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 22:44:17. #1.16#

title