Van'ın Saray Kaymakamı Ataman, ilçede çeşitli ziyaretlerde bulundu

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, Örenburç, Karahisar, Keklikdüzü ve Kepir mahallelerini ziyaret etti.

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, Örenburç, Karahisar, Keklikdüzü ve Kepir mahallelerini ziyaret etti.

Ataman, ziyareti sırasında vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinleyip bir süre sohbet etti.

Daha sonra Karahisar Sınır Karakolu'na geçen Ataman, burada askerlerle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında, sorumluluk bölgesindeki asayiş olayları, alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Ataman, askerlere görevlerinde kolaylıklar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı