Van'ın Saray ilçesinde küçük sanayi sitesi kurulacak

Van'ın Saray ilçesinde küçük sanayi sitesinin yapılması için çalışma başlatıldı.

İlçe Belediyesince kentte yapılması planlanan sitenin kurulmasının planlandığı alanda zemin etüt çalışması yapıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, çalışmaları inceleyerek ilgilerden bilgi aldı.

Ataman, kentte sanayi sitesi kurulması için önemli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Zemin etüt çalışmalarının tamamlanmasıyla projenin hayata geçirilmeye hazır olacağını belirten Ataman, şunları aktardı:

"Önümüzdeki günlerde sanayi sitesinin yapımını tamamlayıp halkımızın hizmetine sunulmasını hedefliyoruz. Ayrıca belediye dükkanları, Dolutaş Mahallemizde yapılması planlanan mesire alanı ve otogar alanı için de zemin etüt çalışmalarımız devam edecek. İlçemizde yapılacak olan tüm bu yatırımların bu yıl tamamlanıp ilçe halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı