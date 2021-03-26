Van'ın Saray ilçesinde karla mücadele devam ediyor

Van'ın Saray ilçesinde belediye ekipleri karla mücadele çalışması yürüttü.

Van'ın Saray ilçesinde belediye ekipleri karla mücadele çalışması yürüttü.

İlçede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 28 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Belediye karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Bu arada polis ekipleri de karlı yolları kullanacak sürücüleri zincirsiz yola çıkılmaması konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı