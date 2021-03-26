Van'ın Saray ilçesinde karla mücadele devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Van'ın Saray ilçesinde karla mücadele devam ediyor

Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Van'ın Saray ilçesinde karla mücadele devam ediyor

Van'ın Saray ilçesinde belediye ekipleri karla mücadele çalışması yürüttü.

Van'ın Saray ilçesinde belediye ekipleri karla mücadele çalışması yürüttü.

İlçede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 28 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Belediye karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Bu arada polis ekipleri de karlı yolları kullanacak sürücüleri zincirsiz yola çıkılmaması konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Vladimir Putin Mustafa Destici Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Esra Erol Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Şenol Güneş Bülent Uygun Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van'ın Saray ilçesinde karla mücadele devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 14:58:43. #1.14#
title