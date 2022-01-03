Van'ın Saray ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi - Haberler
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Van'ın Saray ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Van'ın Saray ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın Saray ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

VAN (AA) - Van'ın Saray ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

Saray Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartları nedeniyle 3 Ocak Pazartesi ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği belirtildi.

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AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri

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