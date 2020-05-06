Van'ın Saray ilçesinde hasar gören refüjler onarılıyor

Van'ın Saray Belediyesi, ilçenin değişik noktalarında hasar gören refüjlerin onarılması için çalışma başlattı.

Van'ın Saray Belediyesi, ilçenin değişik noktalarında hasar gören refüjlerin onarılması için çalışma başlattı.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çarşı merkezi ve Cumhuriyet Caddesi ile ara sokaklardaki refüjlerde zarar gören beton blokları yenileyerek, boya işlemi yaptı.

Ardından refüjlere yeni çiçek eken ekiplerin, kentteki diğer refüjleri gözden geçirip onarım ihtiyacı olan yerlerde çalışma yapacağı belirtildi.

Kaynak: AA