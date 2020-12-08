Van'ın Şamran Kanalı 'UNESCO Listesi'ne girmeye hazırlanıyor
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Van'ın Şamran Kanalı 'UNESCO Listesi'ne girmeye hazırlanıyor

08.12.2020 01:50 | Son Güncelleme: 08.12.2020 01:54
Van'ın Şamran Kanalı 'UNESCO Listesi'ne girmeye hazırlanıyor

Van'ın Edremit Belediyesi, 3 bin yıllık Şamran Kanalı'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınması için çalışma yürütüyor.

Van'ın Edremit Belediyesi, 3 bin yıllık Şamran Kanalı'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınması için çalışma yürütüyor.

Edremit Belediyesi, Urartu Krallığı döneminde yapılan ve dünya su mühendisliği harikası olarak kabul edilen 51 kilometre uzunluğundaki 3 bin yıllık Şamran Kanalı'nın dünya miras listesine girmesi için hazırlıklara başladı.

Urartu Kralı Menua tarafından Van'ın Gürpınar ilçesinden kent merkezine su getirmek için 3 bin yıl önce yaptırılan Şamran Kanalı, günümüzde de varlığını koruyan ve hala kullanılan en önemli Urartu mimarileri arasında bulunuyor.

Edremit Belediyesi tarafından hazırlanan "Urartu Gelişim Koridoru" projesinin ardından şimdi de tarihin en eski sulama kanalı olarak bilinen Şamran Kanalı'nın dünya mirası listesine girmesi için UNESCO'ya başvurmaya hazırlanıyor.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, yaptığı açıklamada, tarihi Şamran Kanalı'nın önemine işaret ederek böyle harika bir yapının miras listesinde yer alması gerektiğini söyledi.

Göreve geldiği günden itibaren, Şamran Kanalı'na yönelik çeşitli çalışmalar yürüttüğünü belirten Say, "Urartu Gelişim Koridoru projemizi başlatarak tamamladık. Türkiye'deki ilk yürüyüş rotası Likya Yolu'nun ardından da tamamladığımız proje ile Türkiye'de ikinci olan yürüyüş yolunu Van'a ve bölgeye kazandırmış olduk. Bölgede her yıl Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bu tarihi kanalı bisikletlerle pedallıyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi'nde bu hafta ile ilgili çalışmalar yapan tek belediyeyiz. Şimdi de 3000 yıllık bu tarihi kanalımızın 'Unesco Dünya Mirası' listesine alınması işlemlerini başlattık. Edremit'imize ve bölgemize şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet

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