Van'ın saklı koyları "Turizm Hareketlilik Projesi" ile turist bekliyor Van'ın saklı koyları "Turizm Hareketlilik Projesi" ile turist bekliyorYEŞİLİN, mavinin ve karlı dağların tarihle buluştuğu Van'ın saklı koyları turizmde keşfedilmeyi bekliyor.

Van'ın saklı koyları "Turizm Hareketlilik Projesi" ile turist bekliyor

YEŞİLİN, mavinin ve karlı dağların tarihle buluştuğu Van'ın saklı koyları turizmde keşfedilmeyi bekliyor. Ege ve Akdeniz bölgesindeki güzellikleri aratmayan saklı koyların güzellikler ile ön plana çıkması adına Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) tarafından "Turizm Hareketlilik Projesi" başlatıldı. Proje kapsamında Ağin, Altınsaç ve Deveboynu koylarını gezen Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ile Meclis Üyeleri, yeni normalleşme süreci ile birlikte Van turizm farkındalığını üst düzeye çıkarmak istediklerini söyledi.

Van Gölü'nde tekne ile yaklaşık 3 saat süren yolculuğun ardından ulaşılan Gevaş ilçesindeki Ağin, Altınsaç ve Deveboynu koyları, Ege ve Akdeniz bölgesindeki güzellikleri aratmıyor. Van Gölü hazasında yer alan koyların, güzellikleri ile ön plana çıkması adına Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından "Turizm Hareketlilik Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında koylarını gezen Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ile Meclis Üyeleri, yeni normalleşme süreci ile birlikte Van turizminde farkındalığını üst düzeye çıkarmak istediklerini anlattı.

VAN DENİZİNİN ENDEMİK KOYLARINDAN ÇAĞRI YAPIYORUZ

Eşsiz doğası, masmavi suyu, kumsalı ve yeşiliyle ziyaretçilerine görsel şölen sunan koylar, birçok farklı güzelliği de doğal yapısında barındırıyor. Yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile Ağin sahilinde açıklamalarda bulunan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, pandemi sonrası tüm dünyanın zorlu bir sürece evrildiğini söyledi.

Takva, "Şehrimizin farkındalığını üst düzeye taşımak üzere Van TSO olarak bir takım faaliyetler yürütüyoruz. Şehrimizde yeni bir etkinlik başlatarak farkındalık oluşturuyoruz. Başta yerel yönetimler olmak Sivil Toplum Örgütlerinin eş zamanlı turizm alanında yeni bir hareketlilik sağlaması üzerine bugün 'Turizm Hareketlilik Projesi'nin startını veriyoruz. Projemizin amacı turizm de bir hareketlilik başlatmak. Bunu da öncelikle yerel yönetimlerin kendi içinde, kendi yönetim birimlerinde, özellikle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı insanları turistik bölgelere götürmek üzere bir hareketlilik programı başlatmaları yönünde çağrı yapıyoruz. Bu çağrıyı da dünyanın en güzel yerlerinden, koylarından olan Van denizinin endemik koylarından yapıyoruz." dedi.

YERİMİZDE OTURARAK FARKINDALIK OLUŞTURAMAYIZ

Herkesin kendi alanında turizm hareketliliğini hayata geçirmek durumunda olduğunu söyleyen Takva şöyle konuştu:

"Bugün burada birçok faaliyet yürüttük. Doğa ile bütünleştik, doğayı korumak adında bazı faaliyetler gerçekleştirdik. Herkes kendi sorumluluk alanından başlayarak turizm hareketliliğini hayata geçirmek durumundadır. Yerimizde oturarak farkındalık oluşturamayız. Özellikle konaklama sektörü bu proje kapsamında fiyatlarını makul düzeye getirerek kendi halkına hizmet edebilir. Turizm seyahat acenteleriyle birlikte turlar düzenlenebilir, yine uygun bedelle halkın bu etkinliğe katılımı sağlanabilir. Umuyorum ve diliyorum bu çağrımıza hem turizm seyahat acenteleri hem konaklama sektörü hem de diğer hizmetleri sunan sektör temsilcileri ve yerel yönetimler dahil olurlar. Bizim bu havzaya aşkımız, sevgimiz var. Bu sevgiyi mutlaka dünya insanlarıyla paylaşıp o insanların buraları gezip görmeleri, korumaları istiyoruz. Temmuz-Ağustos aylarının belli dönemlerinde Türkiye'nin diğer turistik bölgelerinde suyun sıcaklığından dolayı denize giremezsiniz. Ama ortalama su sıcaklığının 10-12 derece olduğu ve dış sıcaklığının 25-30 derece olduğu bir coğrafyada tatilin keyfine varın. Van Gölü'nde yüzmeden kimse ölmesin. Şifalı suları ve güzelliği ile bütün dünya insanlarını bekliyoruz. Burada herkese yetecek kadar yer var. Bugünkü faaliyetin teması denizden kıyıya bakmaktı. Bu imkanı bulduk."

Özellikle yaz aylarında hafta sonları el değmemiş kumsalları ve masmavi suyuyla vatandaşları cezbeden Van Gölü, sahil şeridiyle de adeta insanları büyülüyor. Ege ve Akdeniz bölgesindeki güzellikleri aratmayan saklı koyların turizme açılması ve değerlendirilmesini isteyen vatandaşlar, herkesin bu koyları gelip görmesini istedi.

Kaynak: DHA