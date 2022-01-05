Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde eğitime kar engeli - Haberler
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Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde eğitime kar engeli

Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde eğitime kar engeli
AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde kar nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde kar nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

Özalp Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, yoğun kar ve yollarda buzlanma tehlikesi dolayısıyla bugün ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği duyuruldu.

Saray ilçesinde de olumsuz hava koşulları ve kapalı yollar nedeniyle eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

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AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri

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