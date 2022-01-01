Van'ın Özalp Kaymakamı Nasır, yeni yıla sınırdaki Mehmetçikle girdi

ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, İran sınırında görev yapan askerlerin yeni yılını kutladı.

Nasır, beraberinde İlçe Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Serkan Yavuz ile Kurudere ve Koçkıran sınır karakollarını ziyaret ederek, burada görev yapan askerlerle sohbet etti.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, askerlere hitaben yaptığı konuşmada, 7 gün 24 saat sınır hattını koruduklarını belirterek, hududun bir milletin namus ve şerefinin korunduğu yer olduğunu söyledi.

Askerlerin yeni yılını kutlayan Nasır, "Aileleriniz ve sevdikleriniz, yeni yılı sizlerin sayesinde huzur içinde karşılamaktadır" dedi.

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri

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